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Сегодня, 00:15

Александр Емельяненко не будет проводить поединки до конца года

Алина Савинова
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Российский боец Александр Емельяненко не планирует проводить поединки до конца нынешнего года.

«Александр сейчас восстанавливается и тренируется в Ингушетии. Боев до конца года не будет. Планируется на 2025 год», — приводит ТАСС слова представителя команды Емельяненко.

Свой последний бой 43-летний Емельяненко провел в мае 2023 года, победив блогера Евгения Ершова.

Всего за карьеру россиянин одержал 29 побед и 10 поражений в ММА, еще один бой с его участием завершился ничьей. В профессиональном боксе на его счету одна победа, одно поражение и одна ничья.

Источник: ТАСС
Александр Емельяненко

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