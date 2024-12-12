Александр Емельяненко не признал поражения в споре с Кремлевым

Боец ММА Александр Емельяненко считает, что не проиграл спор президенту IBA Умару Кремлеву.

В январе Кремлев пообещал Емельяненко новую квартиру в Москве, если тот до января 2025-го не будет употреблять алкоголь. В начале декабря Кремлев сообщил «СЭ», что Александр спор проиграл.

«Ему, во-первых, нужно было меня увидеть, — сказал Емельяненко в совместном эфире с ММА-лигой NFL. — А во-вторых, сказать: «Сдай анализы». А не то, что ему Вася что-то скзаал, еще кто-то, мнение свое сделал... Он меня не видел пьяным. Я с ним не пил, я с его окружением не пил.

Я стараюсь жить по Священному писанию. Когда дьявол искушал Ииуса, он сказал: «Сделай из камней хлеб». А Иисус говорит: «Не хлебом единым будет сыт человек». И мне куда дороже отношения с человеком, чем материальное состояние, квартиры или еще что-то. Если он посчитает, что я в ней [квартире] не нуждаюсь, я легко от нее откажусь. Пускай ему это будет во благо».

21 декабря Емельяненко проведет бой на турнире NFL в Ингушетии. Соперник еще неизвестен.