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Сегодня, 14:55

Александр Емельяненко ответил, что поменял бы в реванше с Дациком

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что изменил бы в случае реванша против Вячеслава Дацика.

— Недавно подрался Дацик, завтра у него тоже бой.

— Дацик выиграл — молодец, — приводит слова Емельяненко РЕН ТВ. — Тем более Мондрагона я побеждал более красиво, чем это сделал Дацик.

— Ты говорил о том, что возможен реванш с Дациком.

— Да, я готов с ним подраться. Готов на реванш, пусть организации цепляются за это, организовывают бой и делают реванш.

— Многие очень скептически относятся к реваншу, потому что не верят в твою форму. Что бы ты поменял в новой подготовке?

— Я бы поменял защиту. Уже не прижимал бы руки к лицу, а держал бы их на расстоянии. И все его боковые удары из-под жопы я бы встречал на расстоянии. То есть он поотбивал бы руки, предплечья о мои локти.

Первый бой Емельяненко и Дацика состоялся 24 сентября в турнире Hardcore Boxing. Дацик победил нокаутом за 13 секунд.

Источник: https://vk.com/video-38168721_456257916
Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
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