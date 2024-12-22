Емельяненко жестко ответил Джигану: «Какие 20 тысяч?! Джиган — петух и клоун!»

Тяжеловес Александр Емельяненко в интервью «СЭ» жестко ответил рэперу Джигану, который ранее сообщил, что Александр должен ему 20 тысяч рублей.

Джиган в передаче Басты «Вопрос ребром» рассказал, что Емельяненко попросил 20 тысяч рублей на пиво.

«Не хочется даже про этого петушка говорить, — сказал Емельяненко «СЭ» после победы на турнире NFL 2. — Ведет себя как побирушка какая-то. Ничего я ему не задолжал. Клоун этот пусть с песней выходит и с песней уйдет. С песней спать будет у меня на ринге. 20 тысяч — это копейки. Он бы придумал хотя бы пару миллионов. Клоун Джиган. По зубам тебе! Петух».

На турнире NFL 2, который проходил 21 декабря в Ингушетии, Емельяненко нокаутом в первом раунде победил стендап-артиста Алексея Гончарова.