Александр Емельяненко планирует возобновить спортивную карьеру

Российский боец ММА Александр Емельяненко хочет возобновить спортивную карьеру.

Ранее 43-летний россиянин перенес операцию на позвоночнике и начал реабилитацию.

«Врачи дают утешительные, замечательные и положительные прогнозы. Собираюсь продолжать спортивную карьеру, невзирая на советы врачей. Когда-то я ломал руку в двух местах, и мне тогда говорили, что больше 3-5 кг я этой рукой держать не смогу, что со спортивной карьерой покончено. Но я продолжил выступать, драться и радовать вас своими победами. Я буду еще выступать и порадую вас», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

На счету Емельяненко 29 побед, 9 поражений и ничья в профессиональной карьере. 7 марта спортсмен сообщил, что на восстановление после травмы у него уйдет около 10 месяцев.