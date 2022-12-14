14 декабря, 20:20
Российский боец ММА Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка с блогером и бойцом Святославом Коваленко.
«Расту, учусь, прогрессирую, не стою на месте, двигаюсь вперед. По-прежнему нравится делать свое любимое дело — выходить, драться и побеждать», — приводит слова Емельяненко РЕН ТВ.
Он также отметил, что перед боем с Коваленко провел очень хорошую подготовку.
Бой между Емельяненко и Коваленко пройдет 16 декабря в рамках заключительной в этом сезоне суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».