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Сегодня, 15:23

Александр Емельяненко подерется с главой поп-ММА-промоушена Еркаевым 6 ноября

Давид Хачатрян
Александр Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) проведет следующий бой против президента российского поп-ММА-промоушена Arena Fighting Championship Сергея Еркаева. Бой состоится 6 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Подписываю контракт на избиение президента промоушена Arena Еркаева Сергея Владимировича», — сказал Емельяненко на видео, опубликованное в Telegram.

41-летний Емельяненко в прошлом бою проиграл Вячеславу Дацику (13-16) нокаутом, упав в первом раунде на турнире Hardcore Boxing, который проходил 24 сентября в Москве.

Александр Емельяненко
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