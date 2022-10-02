Александр Емельяненко подерется с главой поп-ММА-промоушена Еркаевым 6 ноября

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) проведет следующий бой против президента российского поп-ММА-промоушена Arena Fighting Championship Сергея Еркаева. Бой состоится 6 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Подписываю контракт на избиение президента промоушена Arena Еркаева Сергея Владимировича», — сказал Емельяненко на видео, опубликованное в Telegram.

41-летний Емельяненко в прошлом бою проиграл Вячеславу Дацику (13-16) нокаутом, упав в первом раунде на турнире Hardcore Boxing, который проходил 24 сентября в Москве.