Александр Емельяненко пока не планирует возвращаться в спорт и не снимется в шоу в Китае

Российский боец Александр Емельяненко в ближайшее время не вернется в спорт, сообщили в команде спортсмена.

«На данный момент разговор о возобновлении карьеры просто не актуален, — сказал собеседник агентства. — Александру надо завершить процесс восстановления здоровья. Что касается шоу в Китае, то он не примет в нем участия», — приводит ТАСС ответ из команды Емельяненко.

На счету 44-летнего Емельяненко 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональных ММА. В начале марта 2025 года он сообщил, что перенес операцию по удалению грыжи межпозвонкового диска. Из-за проблем со спиной не мог ходить.