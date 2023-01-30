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ММА

Сегодня, 11:24

Александр Емельяненко пожелал Федору победы в прощальном поединке

Давид Хачатрян
Федор и Александр Емельяненко.
Фото Global Look Press
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Российский боец Александр Емельяненко (28-9) обратился к своему брату Федору Емельяненко (40-6) в преддверии его титульного боя с Райаном Бейдером (30-7) в Bellator.

«Рано утром, 5 февраля, мой брат Федор проведет свой последний бой в ММА. Надеюсь, его победа будет такой же легкой, как этот наш поединок!» — написал Александр в Telegram, прикрепив видео его боя с Федором в рамках чемпионата по боевому самбо в 2012 году. Встреча братьев продлилась недолго: на седьмой секунде Федор провел болевой прием на руку и победил.

Емельяненко следующий бой проведет за титул Bellator в тяжелом весе против Бейдера на Bellator 290. Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде, США.

Александр Емельяненко
Федор Емельяненко
ММА
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