Александр Емельяненко: «Желаю победы своему брату Федору в бою»

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Российский боец Александр Емельяненко пожелал удачи брату Федору Емельяненко в бою против Райана Бейдера на турнире Bellator 290.
Этот поединок станет последним в карьере для 46-летнего Емельяненко.
«Желаю победы своему брату в бою, который пройдет уже сегодня ночью. С Божьей помощью!» — написал Александр в своих соцсетях.
Bellator 290 пройдет в ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США). Бой Емельяненко и Бейдера станет главным событием турнира и начнется около 7.00 по московскому времени.
«СЭ» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира Bellator 290.