Александр Емельяненко проходит реабилитацию в Ингушетии

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко проходит реабилитацию.

«Он на лечении в Ингушетии. Не хотелось бы много говорить об этом, я просто делаю, помогаю. Следующий бой Александра может пройти в августе или сентябре», — цитирует Хрюнова ТАСС.

Сообщалось, что Емельяненко в августе может провести бой по правилам ММА против Джеффа Монсона.

В своем последнем поединке 41-летний боец победил блогера Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде.