Александр Емельяненко прокомментировал скандальное видео, на котором находился в странном состоянии

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на видеоролик, на котором шел, немного пошатываясь.

— Выходило видео, где ты идешь и чуть шатаешься. Расскажи, что было?

— Ничего, просто уставший с тренировки шел, пошатывался, — приводит слова Емельяненко РЕНТ ТВ. — Ничего такого там не было, никаких хулиганских действий, движений. Вне подписанных контрактов, тренировочных процессов я считаю, что людям должно быть без разницы, чем я занимаюсь. Меня рассматривают под микроскопом, даже мою походку изучают.

Последний поединок Емельяненко провел в декабре 2022 года в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» против блогера Святослава Коваленко. Александр проиграл раздельным решением судей.