Александр Емельяненко проведет бой в лиге NFL в декабре

Боец MMA Александр Емельяненко проведет бой в лиге National Fighting League (NFL) 21 декабря в Ингушетии.

«Президент лиги Гилани Калиматов и Александр Емельяненко подписали контракт. Бой состоится на турнире в Ингушетии 21 декабря. Имя соперника Емельяненко будет объявлено позднее», — сообщили в организации.

Емельяненко последний профессиональный бой провел в ноябре 2021 года, проиграв бразильцу Марсио Сантосу удушающим приемом. На счету 43-летнего россиянина 28 побед, 9 поражений и 1 ничья.