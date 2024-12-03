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Сегодня, 13:45

Александр Емельяненко проведет бой в лиге NFL в декабре

Диана Андрющенко
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Боец MMA Александр Емельяненко проведет бой в лиге National Fighting League (NFL) 21 декабря в Ингушетии.

«Президент лиги Гилани Калиматов и Александр Емельяненко подписали контракт. Бой состоится на турнире в Ингушетии 21 декабря. Имя соперника Емельяненко будет объявлено позднее», — сообщили в организации.

Емельяненко последний профессиональный бой провел в ноябре 2021 года, проиграв бразильцу Марсио Сантосу удушающим приемом. На счету 43-летнего россиянина 28 побед, 9 поражений и 1 ничья.

Александр Емельяненко
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