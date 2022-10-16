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Сегодня, 21:58

Александр Емельяненко провел реванш с Вячеславом Дациком

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик.
Фото Соцсети

Тяжеловесы Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик провели реванш. Об этом сообщает основатель лиги Hardcore Анатолий Сульянов.

«Дацик-Емельяненко II. Реванш. Уже завтра на Hardcore Boxing. Кто забрал второй бой?», — написал Сульянов в соцсетях.

24 сентября в Москве в главном событии турнира Hardcore Boxing Дацик за 13 секунд нокаутировал Емельяненко.

В следующем противостоянии, которое состоится 6 ноября в Москве, Емельяненко встретится с основателем поп-ММА лиги Arena Сергеем Еркаевым.

Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
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