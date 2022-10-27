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Сегодня, 16:19

Александр Емельяненко рассказал, как относится к решению брата пойти на фронт

Давид Хачатрян
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Российский боец Александр Емельяненко (28-10) сообщил, что его брат Иван вскоре должен отправиться добровольцем в рамках специальной военной операции. Об этом он сказал на своем YouTube-канале.

— У меня многие журналисты спрашивают относительно твоего брата, которого призвали служить.

— Его не призвали, он сам по контракту идет защищать рубежи нашего Отечества.

— Знаешь, куда он пошел, какие там движения?

— Пока еще не знаю, у него травма была. Он восстанавливается, его не призвали, он не прошел комиссию. Изо дня на день должен пойти, а там куда распределят, куда направят, к каким войскам поставят...

— Как ты относишься к такому решению брата?

— Каждый должен заниматься тем, чем занимается. Он хорошо служил в армии, прошел боевую подготовку, в хороших военных войсках служил — в спецназе. Ничего в этом плохого не вижу, молодец.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FFvvKHrBILY
Александр Емельяненко
Федор Емельяненко
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