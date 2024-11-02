Александр Емельяненко: «Федор — легендарный человек. Стараюсь руководствоваться его лучшими поступками»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко рассказал о своем отношении к старшему брату Федору Емельяненко.

«В моих глазах [Федор] на самом деле легендарный человек, боец, спортсмен, по следам которого уже шел я, — сказал Емельяненко на видео, опубликованном в своем Telegram-канале. — И все, что предписано ему, все чего он удостоен, какую-то часть и списывают на меня. А так я на 5 лет его младше. Он пошел заниматься спортом — я пошел за ним, он пошел в бои — я пошел за ним. Что бы он ни делал, я стараюсь смотреть на старшего брата и руководствоваться лучшими его поступками, делами».

Согласно Sherdog, на счету Александра Емельяненко 28 побед, 9 поражений и 1 ничья. В последнем поединке, который состоялся в мае прошлого года в Москве, тяжеловес болевым приемом на руку победил блогера Евгения Ершова.