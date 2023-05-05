Александр Емельяненко: «Камил Гаджиев — никто! Он воровал деньги у спонсоров»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко обрушился с критикой на президента AMC Fight Nights Камила Гаджиева.

Ранее Гаджиев назвал блогера Евгения Ершова фаворитом в предстоящем противостоянии с Емельяненко.

«Я тебе скажу, что нечего слушать Камила Гаджиева, — сказал Емельяненко «СЭ». — Камил Гаджиев никогда не дрался, Камил Гаджиев не боец, Камил Гаджиев никогда не занимался спортом, Камил Гаджиев просто это говорит для того, чтобы привлечь к себе внимание. Если он скажет, что победит Емельяненко, то на это никто не обратит внимания. Если он скажет, что за Евгения, то на это ты обратишь внимание. Вот. Пусть Камил Гаджиев развивает свою версию. Он взял и убил такую огромную профлигу. Вот тебе и пожалуйста Камил Гаджиев. Что он сделал? Да ничего. Он убил версию — и пацанам негде драться. Разобрали их кто куда за три копейки, они разбежались. Все. Умерла версия, нет ее. Вот тебе Камил Гаджиев. Кто такой Камил Гаджиев? Он никто, и звать его никак. Был он раньше на бюджете у этих самых (Зиявудин и Магомед Магомедовы, в 2018 году были арестованы. — Прим. «СЭ»), у спонсоров, воровал у них деньги и проводил турниры. Вот. Делал какие-то бои вообще непонятные. Кто у него из бойцов? Исмаилов и Минеев. Все. Больше никого и нет там, больше никого и не знаю. И то они ушли от него. Там никто у него не выступает. У него умерла лига, умерла версия, умер Камил Гаджиев».

Емельяненко и Ершов сразятся в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 26 мая в Москве.

В последнем поединке, который состоялся в декабре прошлого года, Емельяненко судейским решением уступил блогеру Святославу Коваленко.