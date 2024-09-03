Александр Емельяненко снова попал в реабилитацию

Российский боец ММА Александр Емельяненко снова попал в реабилитационный центр.

Спортсмен помещен в клинику «Иман» в Республике Ингушетия.

«Александр находится в центре», — цитирует ТАСС сотрудника организации.

Ранее Емельяненко сообщал, что может провести бой по правилам бокса до конца 2024 года.

В январе глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев обещал подарить бойцу квартиру, если тот в течение года не будет употреблять алкоголь.

На счету 43-летнего Емельяненко 29 побед, десять поражений и 1 ничья в ММА. Он является младшим братом известного российского бойца, четырехкратного чемпиона мира в тяжелом весе по версии Pride Федора Емельяненко.