Александр Емельяненко собирается помогать людям лечиться от алкоголизма

Российский тяжеловес Александр Емельяненко рассказал, как можно бросить пить и ответил на вопрос о том, планирует ли он открыть реабилитационный центр для зависимых от алкоголя.

«У меня такая же жизнь, как у вас. Я пьянствовал, хулиганил, и все, что свойственно обычному человеку, я через это прошел, — сказал Емельяненко журналистам после автограф-сессии перед боем с Сергеем Еркаевым. — Все то, чего хочет человек, того он и добивается. Он может пить, а потом взять себя в руки, привести себя в порядок. Он может быть в плохой форме, не тренироваться, быть некрасивым, а потом привести свое тело в порядок. Также он может привести себя в порядок в плане душевного равновесия. Все в руках человека».

«Не думал ли о том, чтобы открыть реабилитационный центр и делиться с опытом с людьми? Никита (менеджер Александра — Прим. «СЭ»), надо создать рубрику, делиться и общаться вот так вот (улыбается). Собирать [людей], [проводить] тренинги, мастер-классы. Все сидят и вопросы задают: «А как ты там бросил пить и курить?». Нужно лишь поверить в себя».

6 ноября в Москве Александр Емельяненко проведет бой против основателя поп-ММА промоушена Arenа Сергея Еркаева. Они возглавят главное событие вечера.