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ММА

29 сентября, 12:26

Александр Емельяненко сообщил, что подписал контракт на новый бой

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец Александр Емельяненко сообщил, что заключил контракт на новый поединок.

«Сегодня я подписал контракт на новый бой. Буду радовать вас своими выступлениями», — сказал Емельяненко в видео, которое опубликовал у себя в Telegram-канале.

«Новый бой! Угадайте, где и с кем?» — подписал свой пост боец.

Емельяненко провел последний поединок в ночь с 24 на 25 сентября против Вячеслава Дацика и проиграл нокаутом на 13-й секунде. Бой проходил по правилам бокса на турнире Hardcore Boxing в Москве.

Александр Емельяненко
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