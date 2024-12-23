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Сегодня, 13:31

Александр Емельяненко вернулся к тренировкам после боя со стендап-артистом

Камила Абдурахманова
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко вернулся к тренировочному процессу после поединка со стендап-артистом Алексеем Гончаровым.

«Александр вернулся к тренировкам. Следующий бой пройдет уже в 2025 году. Ждем варианты соперников», — приводит слова команды Емельяненко ТАСС.

На турнире National Fighting League в Ингушетии Емельяненко выиграл у Гончарова техническим нокаутом всего за 37 секунд. Это был первый бой Емельяненко за последние полтора года. В смешанных единоборствах боец одержал 29 побед, потерпел 9 поражений и один раз сыграл вничью. Возраст Емельяненко — 43 года.

Источник: ТАСС
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Александр Емельяненко
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