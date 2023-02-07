Александр Емельяненко выложил видео напряженной схватки с братом

Российский боец MMA Александр Емельяненко в своем Telegram-канале опубликовал видео схватки с братом Федором.

В ролике братья борются друг с другом на мате.

46-летний Федор Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения от Райана Бейдера (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, Александр Емельяненко судейским решением проиграл блогеру Святославу Коваленко.