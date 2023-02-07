0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:43

Александр Емельяненко выложил видео напряженной схватки с братом

Виктория Кравченко
Александр и Федор Емельяненко.
Фото Telegram
Telegram Дзен

Российский боец MMA Александр Емельяненко в своем Telegram-канале опубликовал видео схватки с братом Федором.

В ролике братья борются друг с другом на мате.

46-летний Федор Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения от Райана Бейдера (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, Александр Емельяненко судейским решением проиграл блогеру Святославу Коваленко.

Александр Емельяненко
Федор Емельяненко
0
Читайте также
«Не ожидал, что он вернет шайбу»: Овечкин и Кросби разделили шоу на Матче звезд
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Школьница напала на одноклассницу с ножом в школе в Химках
Российские бойцы рассказали о паническом бегстве ВСУ под Кременной
Боррель заявил об активной поддержке российских СМИ-иноагентов
Посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Анатолий Токов рассказал, когда вновь получит титульный бой в Bellator