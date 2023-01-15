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Сегодня, 19:48

Александр Емельяненко вызвал Нганну на боксерский бой

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Александр Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский тяжеловес Александр Емельяненко изъявил желание провести бой по боксу с Фрэнсисом Нганну. Ранее стало известно, что 36-летний камерунец покинул организацию UFC, в которой он являлся чемпионом в тяжелом весе.

«Очевидно, Нганну не устроили условия, предложенные UFC, так же как в свое время условия не устроили Федора, — приводит matchtv.ru слова Емельяненко-младшего. — Если есть возможность заработать 10 миллионов, зачем подписывать контракт на один миллион? Посмотрите гонорары боксеров, а бокс по подготовке проще, чем подготовка к ММА. Внутри ММА как минимум три дисциплины, включая бокс. Поэтому если Нганну может заработать в боксе во много раз больше — он все делает правильно».

«Фрэнсис, что скажешь?», — обратился Емельяненко к Нганну в соцсетях.

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, Емельяненко судейским решением проиграл блогеру Святославу Коваленко.

Источник: matchtv.ru
Александр Емельяненко
Франсис Нганну
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