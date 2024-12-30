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Сегодня, 15:34

Александр Емельяненко закончил реабилитацию и может провести реванш с Тарасовым

Даниил Аршавский
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Представитель российского бойца MMA Александра Емельяненко рассказал о готовности спортсмена к реваншу с блогером Артемом Тарасовым после выписки из реабилитационного центра в Ингушетии.

«Тарасов вызвал Александра на бой. Посмотрим, возможно, этот поединок состоится. Емельяненко находится в Москве. В январе он отправится в Саудовскую Аравию», — цитирует представителя Емельяненко ТАСС.

Российский боец более полугода находился в реабилитационном центре «Иман» в Ингушетии. 22 декабря Емельяненко техническим нокаутом победил блогера Алексея Гончарова.

На счету 43-летнего россиянина 29 побед, 9 поражений и 1 ничья.

Источник: ТАСС
Александр Емельяненко
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