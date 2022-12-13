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13 декабря, 15:10

Емельяненко готов подраться со Шлеменко: «Пусть готовится»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Тяжеловес Александр Емельяненко заявил, что готов провести поединок с экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.

«Мне без разницы. Я же говорю, что не выбираю себе оппонентов. Пусть готовится. У него и весовая... Ему не надо будет гонять. В межсезонье он весит 93-90 кг», — сказал Емельяненко журналистам после пресс-конференции в студии РЕН ТВ.

«Можем подраться. Я тоже веду здоровый образ жизни. Перестал хулиганить», — добавил он.

16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Емельяненко проведет бой с блогером Святославом Коваленко.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Er6TQqvd8Ac
Александр Емельяненко
Александр Шлеменко
ММА
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