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1 апреля, 19:55

Александр Емельяненко заявил, что намерен продолжить спортивную карьеру

Руслан Минаев
Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Скриншот видео.
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Telegram Дзен

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал, что после реабилитации намерен продолжить спортивную карьеру.

«Я полностью занят своим восстановлением, как и все пациенты. Врачи прогнозы дают утешительные, замечательные, положительные. Спортивную карьеру, невзирая на советы врачей, собираюсь продолжать», — сказал Емельяненко на опубликованном в своем Telegram-канале видео.

Скриншот видео.
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Ранее 43-летний россиянин перенес операцию на позвоночнике и начал реабилитацию.

За карьеру Емельяненко провел 39 боев, одержал 29 побед, потерпел 9 поражений и один поединок завершился ничьей. 7 марта спортсмен сообщил, что на восстановление после травмы у него уйдет около 10 месяцев.

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Александр Емельяненко
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