Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

14 декабря, 18:24

Александр Емельяненко о бое Шлеменко — Исмаилов: «Ничего не показали»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

Встреча прошла 3 декабря в рамках турнира RCC 13 и завершилась победой Исмаилова единогласным решением судей.

«Ничего не показали. Исмаилов не смог перевести, Шлеменко не смог нокаутировать, хотя ударник. Ни один, ни другой не использовали свои преимущества, не показали свои лучшие качества», — цитирует Емельяненко-младшего MMA.Metaratings.ru.

На счету 38-летнего Шлеменко 61 победа, 15 поражений и одна ничья. В активе 36-летнего Исмаилова 18 побед, три поражения и одна ничья.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/nicego-ne-pokazali-emelyanenko-prokommentiroval-boi-ismailov-slemenko-56647/
Александр Емельяненко
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
3
0
Читайте также
Запад призывает к бойкоту Олимпийских игр-2024, если туда допустят Россию. Это блеф или реальная опасность?
«800! Счастье и наслаждение». Овечкин мощно вошел в историю
В Петербурге задержали приятеля Барецкого по подозрению в убийстве девушки
Немцы начали приезжать на зимовку в Калининградскую область
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит на дорогах в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Александр Емельяненко: «ММА — это не просто бои, это отчасти шоу»

Коваленко пообещал зрителям драму в бою с Емельяненко