Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:35

Александр Емельяненко женился

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Александр Емельяненко с невестой Полиной.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Знаменитый российский боец ММА Александр Емельяненко в субботу, 15 октября, женился на своей возлюбленной Полине. Брак был зарегистрирован в Москве, в Мещанском отделе ЗАГСа.

Александр и Полина знакомы с 2011 года. Впервые они поженились в 2015 году, расписавшись в Бутырском следственном изоляторе, где Емельяненко на тот момент отбывал наказание. В 2018-м стало известно об их разводе, но затем Александр и Полина помирились и решили вновь стать мужем и женой.

Сейчас Емельяненко 41 год. Ближайший бой он проведет 6 ноября в промоушене Arena, его соперником станет глава промоушена Arena Сергей Еркаев.

Александр Емельяненко
0
Читайте также
Два московских дерби в туре. И в «Торпедо» — «Локо» огня будет не меньше, чем в ЦСКА — «Спартак»!
«Тампа» переиграла «Коламбус» в матче НХЛ
Стремоусов заявил о начале активной фазы наступления ВСУ в Херсонской области
Маск заявил о попытке РФ лишить Украину интернета Starlink
В Приморском крае районного военкома обнаружили мертвым
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Садулаев готов выступать на Олимпиаде только в составе сборной России