Емельяненко жестко ответил на вопрос о реванше с Дациком

Российский тяжеловес Александр Емельяненко ответил на вопрос о реванше с Вячеславом Дациком.

«Расстроюсь ли, если Дацик не согласится на реванш? Читай по губам: мне **** на Дацика, — сказал Емельяненко журналистам после турнира по борьбе Wolnik. — Произошедшее в бою с Дациком — это случайность. Это все понимают. Один удар, мы тяжеловесы, профессионалы. Дацик отказывается со мной драться. Он понимает, что повторить ему не удастся. Не удастся ему вновь меня победить. Насколько я знаю, Дацика уже все забыли».

Емельяненко нокаутом в первом раунде уступил Дацику. Бойцы сразились 24 сентября в Москве в главном событии турнира Hardcore Boxing.