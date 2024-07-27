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Сегодня, 04:25

Грозин: «Бадаев сказал, что меня все побьют, что у меня нет шансов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Победитель Гран-при «Нашего Дела» в весовой категории до 77 килограмм Александр Грозин поделился мыслями о предстоящем поединке против Эдуарда Вартаняна.

«Можно ли на пресс-конференции залезть в голову своему сопернику? С Вартаняном это не прокатит. Он повидал всякое, такие пресс-конференции есть в его опыте. У меня есть намеченный план. Как одержу победу над Эдуардом — озвучу его. Пока все идет по плану.

Можно ли сказать, что я могу конкурировать с топами АСА, если одержу победу над Вартаняном? Да, можно. Асланбек Бадаев сказал, что меня все побьют, что у меня нет шансов и что в этой игре есть уровни. Есть UFC, а есть АСА. Если бы они были бойцами, я бы сказал, что UFC победит. В этой игре есть уровни. Стрелки тоже могу метать», — цитирует MMA.Metaratings.ru Грозина.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Эдуард Вартанян
ММА
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