Грозин: «У Вартаняна слабая сторона — левая. Он же правша»

Победитель Гран-при «Нашего Дела» Александр Грозин поделился мыслями о слабых местах своего соперника Эдуарда Вартаняна.

«У него слабая сторона — левая. Он же правша. Значит, левая сторона слабее. Челюсть и печень ведь не закачаешь. Это две слабые стороны, в которые надо быть. Всю свою жизнь я дрался в полулегком весе. С 83 килограмм я гонял до 66. Мне сказали, что я маленький для легкого веса.

Столько гонял и ничего не зарабатывал. Однажды я сделал вес, а моего соперника просто не пустили на границе. Мне заплатили какие-то копейки. После этого решил подняться в легкий вес, но при условии, что если я проиграю, то снова вернусь в 66 килограмм. В дивизионе до 70 килограмм я выиграл два пояса, шесть или семь поединков. Потом попробовал в полусреднем весе. И там нокаутировал соперников два раза. Такие легкие деньги», — цитирует MMA.Metaratings.ru Грозина.