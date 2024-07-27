Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 06:53

Грозин: «У Вартаняна слабая сторона — левая. Он же правша»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Победитель Гран-при «Нашего Дела» Александр Грозин поделился мыслями о слабых местах своего соперника Эдуарда Вартаняна.

«У него слабая сторона — левая. Он же правша. Значит, левая сторона слабее. Челюсть и печень ведь не закачаешь. Это две слабые стороны, в которые надо быть. Всю свою жизнь я дрался в полулегком весе. С 83 килограмм я гонял до 66. Мне сказали, что я маленький для легкого веса.

Столько гонял и ничего не зарабатывал. Однажды я сделал вес, а моего соперника просто не пустили на границе. Мне заплатили какие-то копейки. После этого решил подняться в легкий вес, но при условии, что если я проиграю, то снова вернусь в 66 килограмм. В дивизионе до 70 килограмм я выиграл два пояса, шесть или семь поединков. Потом попробовал в полусреднем весе. И там нокаутировал соперников два раза. Такие легкие деньги», — цитирует MMA.Metaratings.ru Грозина.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Эдуард Вартанян
ММА
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Пятеро россиян вошли в списки лучших спортсменов XXI века по версии ESPN
Эксперта ВВС раскритиковали за пожелание удачи на Олимпиаде волейболисту-педофилу
Латвийский политический блогер попросил убежище в России
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Подорвавшего пути под Рязанью обвинили в совершении девяти тяжких преступлений
Семилетний ребенок упал со второго этажа в торговом центре Новой Москвы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Гулян: «У Сидакова и Мусалова есть шансы достичь величия в ММА»