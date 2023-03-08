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Сегодня, 11:05

Александр Гурьянов — о бое Исмаилова и Штыркова: «В одном месте собрались харизма, умение разговаривать и уважать»

Алина Савинова
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Президент OPEN FC Александр Гурьянов высказался о боксерском поединке между бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым.

«Это был отличный бой профессиональных ММА-шников. Иван Штырков и Магомед Исмаилов — классные ребята, но это же не профессия — быть хорошим, верно? И здесь мы увидели, как в одном месте собрались харизма, фактура, шоу, умение разговаривать и уважать, и как будто началась новая часть истории в развитии единоборств. Штырков и Исмаилов своим правильным хайпом, уважением друг к другу и крутой спортивной работой показали, что кулачники с оскорблениями уходят на второй план. Впереди новая история, где будет хайп с уважением, который и будет собирать миллионы фанатов у экранов!» — цитирует Гурьянова Metaratings.ru.

Поединок между бойцами ММА состоялся 7 марта в рамках турнира RCC Boxing в Екатеринбурге. Победу решением большинства судей одержал Исмаилов.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/prezident-open-fc-o-boe-ismailova-i-shtyrkova-kulachniki-s-oskorbleniyami-ukhodyat-na-vtoroi-plan-233732/
Бокс
Иван Штырков
Магомед Исмаилов
ММА
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