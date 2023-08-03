Боксер Котлобай: «Дацик — бескомпромиссный. Он такой парень-рубаха»

Российский боксер Александр Котлобай назвал Вячеслава Дацика бескомпромиссным спортсменом перед боем спортсмена с британцем Оли Томпсоном на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Дацика я знаю хорошо. Дацик вообще бескомпромиссный боксер. Он такой парень-рубаха», — приводит слова Котлобая РЕН ТВ.

Он добавил, что противникам Дацика в бою с ним нельзя расслабляться.

«Если с ним расслабиться, то он может хорошо приложить. Дацик удар держит», — сказал Котлобай.

Бой Дацика и Томпсона станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Дацик и Томпсон проведут бой в формате 4 раунда по 3 минуты. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.