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Сегодня, 21:15

Котлобай: «Исмаилов проиграет бой со Шлеменко, если не припас какие-то «секреты»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Боксер Александр Котлобай поделился ожиданиями от поединка Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко на турнире RCC 13.

«Буду поддерживать Шлеменко: он мне более симпатизирует как человек. У него ударная техника изначально лучше была, а Исмаилов — молодец и в ударной технике, и в борцовской. Поэтому Шлеменко будет тяжело. Но если Исмаилов чего-нибудь такого не преподнесет, то, скорее всего, проиграет. Может, припасены у него какие-то секреты. Поединок покажет. Это такой вид спорта, что может все измениться в секунду», — приводит слова Котлобая РЕН ТВ.

Шлеменко и Исмаилов встретятся в главном событии турнира RCC 13, который состоится 3 декабря в Екатеринбурге. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

Александр Шлеменко&nbsp;&mdash; Магомед Исмаилов. Шлеменко — Исмаилов: Шторм против Лысого хищника — кто победит? Онлайн-трансляция боя

Источник: РЕН ТВ
Александр Котлобай
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
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