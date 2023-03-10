Романов перед боем с Волковым рассказал, что хотел бы перенять у российского бойца

Молдавский боец UFC Александр Романов признался, что хотел бы поработать в в тренировочном лагере с россиянином Александром Волковым.

«Стилистически мне было бы интересно провести свой лагерь с тем же Сашей Волковым, с Джоном Джонсом, с Серёгой Спиваком, то есть с ребятами, которые могут комбинировать ударку с борьбой. С Сашей было бы интересно поработать и перенять его работу ногами. Я считаю, что так, как работает ногами Волков, никто не работает в нашем дивизионе», — цитирует Романова mma.metaratings.ru.

32-летний молдаванин встретится с 34-летним российским бойцом в воскресенье, 12 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США).