Александр Сарнавский: «Хочу попробовать свои силы в UFC»

33-летний российский легковес Александр Сарнавский (40-8) выразил надежду, что ему выпадет шанс выступить на UFC 280 в Абу-Даби.

«У меня контракт закончился с ACA, не стал продлевать, — сказал Сарнавский в интервью «СЭ». — Сейчас я свободный агент. Вообще, у меня желание есть попробовать свои силы в UFC. Такая мечта, такой план. Посмотрим, как будет дальше, где я окажусь. Пока я тренируюсь, боев нет, выступаю по вольной борьбе.

Я вообще думал, что, может быть, получится попасть на замену в Абу-Даби. Мы знаем, что у Мустафаева слетел соперник. Я в интернет выкинул новость, что готов выйти на замену. Я сейчас готов выйти на замену. Шансов очень мало, но хоть какой-то шанс есть. Посмотрим. Может быть, завтра или послезавтра что-то изменится. Я готовился, тренировался в Осетии. Я в форме. Немножко ударку нужно подтянуть, потому что я последние три недели чисто боролся. С выносливостью проблем нет».

Сарнавский идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Хердесона Батисту (17-7) на ACA 139. Турнир состоялся 21 мая в Москве.