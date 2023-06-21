Александр Сарнавский: «Хочу попробовать свои силы за океаном»

Российский боец ММА Александр Сарнавский объяснил, почему не продлил контракт с лигой ACA.

«Я провел в лиге ACA шесть лет — это большой срок. Хочется попробовать свои силы за океаном с топовыми бойцами. Не говорю, что в ACA слабые бойцы. Здесь тоже сильный и конкурентный ростер в 70 килограммах, но хочется выступить в другой организации.

В какой момент решил, что нужно сделать паузу в карьере? Сразу после боя против Хендерсона Батисты. Сказал об этом менеджеру Алексею Жернакову. Там какая была ситуация: я думал, что подерусь за титул с Абдул-Азизом Абдулвахабовым, но реванш не получил. У Азиза была травма. Потом думал, что подерусь за временный пояс, но его тоже не дали. Оставался последний бой по контракту — решил отработать его и смотреть, где драться дальше. Было желание выступать в Америке. Пауза затянулась, обстановка в мире тяжелая», — приводит слова Сарнавского «РБ Спорт».