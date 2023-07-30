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Сегодня, 21:16

Александр Сарнавский: «Махачев не будет играть с Гэйджи в бокс»

Виталий Косик
Корреспондент
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Боец ММА Александр Сарнавский оценил победу Джастина Гэйджи над Дастином Порье на турнире UFC 291.

«Никто не ожидал такой развязки. Но видно, что Гэйджи действительно стал хладнокровнее в последних боях. Шансы Гэйджи в бою с Махачевым? Джастину удобно биться с ударниками. Ислам — боец другого калибра. Он не будет с ним в бокс играть, а просто сделает свое дело», — сказал Сарнавский «РБ Спорт».

Гэйджи нокаутировал Порье во втором раунде после удара ногой. Теперь на счету Джастина 25 побед и четыре поражения. У Порье 29 побед и восемь поражений.

Источник: РБ Спорт
Александр Сарнавский
Дастин Порье
Джастин Гейджи
ММА
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