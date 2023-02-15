Сарнавский об обвинениях Махачева в использовании капельницы: «Надо же как-то оправдаться за поражение»

Сарнавский отреагировал на обвинения в адрес Махачева в использовании капельницы

Боец ММА Александр Сарнавский отреагировал на обвинения в адрес Ислама Махачева в использовании капельницы перед боем с Алексом Волкановски.

«Думаю, что ничего не будет. Просто воздух раздули на ровном месте, оправдаться же как-то хочется за поражение. Говорить можно, когда будет что-то реальное. А тут пару человек пытаются найти какие-то зацепки», — приводит слова Сарнавского «РБ Спорт».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.