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Сарнавский об обвинениях Махачева в использовании капельницы: «Надо же как-то оправдаться за поражение»

Сарнавский отреагировал на обвинения в адрес Махачева в использовании капельницы
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец ММА Александр Сарнавский отреагировал на обвинения в адрес Ислама Махачева в использовании капельницы перед боем с Алексом Волкановски.

«Думаю, что ничего не будет. Просто воздух раздули на ровном месте, оправдаться же как-то хочется за поражение. Говорить можно, когда будет что-то реальное. А тут пару человек пытаются найти какие-то зацепки», — приводит слова Сарнавского «РБ Спорт».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-sarnavskij-pro-obvineniya-mahacheva-v-ispol-zovanii-kapel-nitsy-nado-zhe-kak-to-opravdat-sya-za-porazhenie/
Алекс Волкановски
Александр Сарнавский
Ислам Махачев
UFC
ММА
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