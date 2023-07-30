Александр Шаблий рассказал, каким будет бой Махачева и Гейджи

Первый номер рейтинга Bellator в легком весе Александр Шаблий (23-3) считает, что чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (24-1) сперва будет драться с Джастином Гейджи (25-4) в стойке, а затем подключит борьбу.

«Ислам и Хабиб — это все-таки разные бойцы, — сказал Шаблий в интервью «СЭ». — Хабиб взял Гейджи таким напором самоуверенности, вышел, просто задавил, показал, что не боится ударов в стойке, пару пропущенных ударов было, и он все равно шел вперед. У Ислама тактический рисунок начинается со стойки, идет перестрелка, обмен ударами, Ислам хочет доминировать в стойке, если получится — нокаутировать, а потом уже он переходит к борьбе.

Поэтому я думаю, что Ислам начнет в стойке. Я думаю, мы увидим красивые моменты боя в ударной технике, потому что Ислам с Волкановски первые два раунда в стойке хорошо обменивались ударами, потом уже будет борьба. Я думаю, будет интересный поединок».

Гейджи нокаутировал Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.