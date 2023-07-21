Александр Шлеменко — Алекс Оливейра: смотреть прямую трансляцию боя

21 июля в Омске на «G-Drive Arena» экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко подерется с бразильцем Алексом Оливейрой в главном бою турнира Shlemenko Fighting Championship 8 (SFC 8).

Смотреть видеотрансляцию поединка Шлеменко — Оливейра можно будет в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Начало — в 19.30 по московскому времени.

На счету 39-летнего Шлеменко по прозвищу «Шторм» в ММА — 61 победа, 15 поражений, 1 ничья и один бой был признан несостоявшимся. 3 декабря 2022-го россиянин проиграл единогласным решением судей соотечественнику Магомеду Исмаилову на турнире RCC 13.

У 35-летнего Оливейры по прозвищу «Ковбой» — 23 победы в ММА, 14 поражений, 1 ничья и два боя были признаны несостоявшимися. 2 июня 2023-го на турнире Titan FC 82 бразилец победил серба Стефана Секулича, нокаутировав броском.

Ранее, 19 июля, на официальном взвешивании Шлеменко показал 84,4 кг, а Оливейра — 82,7 кг. Оба бойца уложились в лимит среднего веса.