Александр Шлеменко — Кертис Миллендер: смотреть бой SFC 10 в прямом эфире

Турнир Shlemenko Fighting Championship 10 пройдет в субботу, 1 июня, в Омске на «G-Drive Арене». Начало вечера смешанных единоборств — в 16:00 по московскому времени.

В главном поединке вечера сразятся россиянин Александр Шлеменко и американец Кертис Миллендер. Бой пройдет в средней весовой категории.

Видеотрансляция турнира пройдетна YouTube-канале Александра Шлеменко, в социальных сетях SFC и на омском телеканале «12 канал», который доступен и в сети интернет.

40-летний боец из Омска по прозвищу Storm, профессиональный рекорд 65-15-1, тренируется в собственной академии Шторм. Шлеменко проведет второй бой всего за 3 недели: 11 мая он дрался против Куата Хамитова.

Экс-боец UFC, американец по прозвищу Curtious, ему 36 лет, профессиональный рекорд 21-9, тренируется в Калифорнии.