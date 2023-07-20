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Сегодня, 14:35

Александр Шлеменко — о «Лахме»: «Спланировать нападение группой лиц — это мужское что ли?»

Давид Хачатрян
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Российский боец Александр Шлеменко (61-15) раскритиковал стримера Камиля «Лахма» Аллахвердиева, который в 2016 году совершил нападение на Расула Мирзаева (18-4).

«Если человек группой лиц нападает на другого человека, трое против одного невооруженного, пускай даже профессионального спортсмена, обосновывая это чем? — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — Спору нет, душка-то один на один выйти против спортсмена не хватает. Ну хорошо, не хватает душка выйти один на один — возьми ствол, иди сам. Правильно? Но все равно один на один. Но ты же берешь дополнительно себе группу лиц. В неподготовленное место приходишь. Насколько я понял, тебя не ждали. У тебя была возможность разобраться в ночном клубе.

<…>

Здесь мужского было больше у Расула Мирзаева, чем у них. Так ведь? Он, как ни крути, им как-то противостоял. Спланировать нападение группой лиц — это что, мужское, что ли? За что разобрались? За пьяную какую-то брань в ночном клубе? Самим не смешно? Ну, давай сейчас я зайду в ночной клуб, и, скорее всего, какой-нибудь обожранный хейтер может что-то ляпнуть в мою сторону. Мне что, убивать его теперь? Проще просто не ходить туда и все. И сказать человеку: «Слушай, ты протрезвеешь, мы с тобой сядем и поговорим. И ты наберешься смелости признать свою ошибку?» Мужской поступок — это когда ты признал свою ошибку и извинился за нее сам, когда тебя не толкнули. Вот это мужское. А кричать: «Я красавец, я втроем ушатал человека»?. Ну что тут такого? Что тут мужского?».

 

Ранее Аллахвердиев опубликовал видео на YouTube, в котором изложил свою версию событий 2016 года, когда у него случился конфликт с бойцом Расулом Мирзаевым. Ссора завершилась нападением на Мирзаева и его избиением. Аллахвердиев сейчас живет за границей, так как до сих пор скрывается от правоохранительных органов.

Шлеменко следующий бой проведет 21 июля против Алекса Оливейры (25-14) на турнире SFC в Омске.

Александр Шлеменко
Расул Мирзаев
ММА
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