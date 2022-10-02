Александр Шлеменко не собирается уклоняться от мобилизации

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил «СЭ», что не намерен уклоняться от мобилизации, если ему придется повестка в военкомат.

«Я уже все сказал (в мае Шлеменко говорил, что пойдет в армию без проблем в случае получения соответствующей повестки. — Прим. «СЭ»). Повестка придет — и что? Я не уехал со страны, я здесь живу. В ожидании повестки. Я все равно в этой теме. Завтра поеду поддерживать, разговаривать с мобилизованными, которые отправляются [в армию]», — сказал 38-летний Шлеменко.

Ранее Шлеменко рассказал, что приобрел грузовик «Урал» для транспортировки гуманитарной помощи российским солдатам.