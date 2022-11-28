Шлеменко обратился к Исмаилову: «Я прилетел, дождешься скоро»

Российский боец Александр Шлеменко 28 ноября прилетел в Екатеринбург на бой с Магомедом Исмаиловым. Поединок состоится 3 декабря на турнире RCC 13.

— Исмаилов уже прилетел в Екатеринбург и сказал, что ждет вас. Какое послание оставите ему?

— Я прилетел, дождешься скоро. Недолго ждать осталось. Готовность к бою? Сейчас нереально ее оценить. Надеюсь, что все нормально, — приводит слова Шлеменко «РБ Спорт».

На счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. У 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и 1 ничья.