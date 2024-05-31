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Сегодня, 22:20

Шлеменко: «Песни Круга — душевные. «Золотые купола», «Кольщик» — это классика»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о творчестве Михаила Круга.

— Михаил Кокляев однажды сравнил Михаила Круга и Моргенштерна (признан иностранным агентом на территории РФ. — Прим. «СЭ»). Сказал, что Круг пел о близких людям вещах, а Моргенштерн и работать не хочет, и воровать не идет. Вам творчество Круга нравится?

— Разные эпохи, — сказал Шлеменко «СЭ». — Когда Круг пел, тогда шансон был на подъеме, был номером один. У нас тогда страна больше жила по каким-то, знаешь, понятиям в большей степени. И поэтому Круг, соответственно, получал такую популярность. Его песни — они душевные. Мой район, к примеру, где я вырос. Ты представь: с моей школы около 50% ребята отправлялись на зону. Понятно, что эти люди это и слушали, это им было интересно. Я не спорю, он романтизировал эту блатную жизнь. При этом все равно у него есть... Я слушаю песни «Давай поговорим», отличная песня, «Золотые купола», «Кольщик». Ну, это классика. Я понимаю, что сейчас молодежи не понять эти песни. Ну, вот я, например, в молодости тоже слушал, знаю.

Турнир SFC 10 состоится 1 июня в Омске, в главном событии Александр Шлеменко проведет поединок с Кертисом Миллендером, в со-главном бою Алексей Олейник встретится с Винисиусом Морейрой.

Александр Шлеменко
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