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Сегодня, 08:17

Шлеменко — о бое с Исмаиловым: «Решение судей удивило»

Шлеменко считает, что гонял Исмаилова в клетке
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-15) заявил, что «гонял» Магомеда Исмаилова (18-3) в клетке.

«Решение судей удивило, — сказал Шлеменко «СЭ». — Я бой со стороны не видел, но я верю своему ученику Андрею Корешкову, и он мне сказал, что это не так. У меня нет повода ему не доверять. Мне казалось, что я атаковал, я больше пытался, я его гонял, особенно в конце пятого раунда, и все равно он выиграл».

Шлеменко единогласным решением судей уступил Исмаилову. Бойцы возглавили турнир RCC 13, который проходил 3 декабря в Екатеринбурге.

Александр Шлеменко
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