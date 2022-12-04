Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-15) заявил, что «гонял» Магомеда Исмаилова (18-3) в клетке.

«Решение судей удивило, — сказал Шлеменко «СЭ». — Я бой со стороны не видел, но я верю своему ученику Андрею Корешкову, и он мне сказал, что это не так. У меня нет повода ему не доверять. Мне казалось, что я атаковал, я больше пытался, я его гонял, особенно в конце пятого раунда, и все равно он выиграл».

Шлеменко единогласным решением судей уступил Исмаилову. Бойцы возглавили турнир RCC 13, который проходил 3 декабря в Екатеринбурге.