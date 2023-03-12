Менеджер Крылова о победе подопечного на UFC Fight Night 221: «Замаячил титульный шанс»

Александр Скаредин, менеджер бойца UFC, выступающего в полутяжелом весе, Никиты Крылова высказался об успехе подопечного в бою против Райана Спэнна в рамках UFC Fight Night 221.

«Ярчайший бой: все в стиле Никиты Крылова и такие бои абсолютно точно нравятся аудитории, такие бои нравятся организации. Поэтому мы в первую очередь можем ожидать, что Никита дальше продолжит свое восхождение на полутяжелый вес. Замаячил титульный шанс: нужно сейчас восстановиться, уделить внимание здоровью. Ситуация две недели назад была тяжелейшая. А дальше уже можно будет выходить на претендентский бой. Мы займемся сейчас нашей менеджерской командой этого поединка. Никита — красавец. Вы знаете, что было две недели назад, когда мы не смогли принять участие из-за здоровья. А еще и тут взял и не самым очевидным способом закончил (треугольником) поединок в первом раунде», — приводит слова Скаредина MMA.Metaratings.ru.

12 марта в главном карде UFC Fight Night 221 Крылов одержал победу удушающим приемом (треугольником) в первом раунде над американцем Райаном Спэнном.

31-летний Крылов одержал 30-ю победу в профессиональной карьере при девяти поражениях. На данный момент спортсмен идет на серии из трех удачных боев.

31-летний Спэнн потерпел восьмое поражение в 29-ти поединках по правилам ММА.