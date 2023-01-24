Александр Волкановски пообещал нокаутировать Махачева

Чемпион полулегкого дивизиона UFC Александр Волкановски (25-1) считает, что может победить чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (23-1) досрочно.

«Я думаю, что большая часть поединка пройдет в стойке. Ему будет неудобно работать из-за моего футворка. Он привык, что у него есть время на удар, но в поединке со мной его не будет. Ему будет некомфортно. Мне все равно, насколько он силен. Если он проведет мне тейкдаун, я встану. Он будет пытаться меня переводить в первом раунде, но я предполагаю, что поймаю его. Я чувствую, что выиграю досрочно», — сказал Волкановски The AllStar.

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.