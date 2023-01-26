Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:37

Александр Волкановски: «Я создам Махачеву много проблем»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Чемпион полулегкого дивизиона UFC Александр Волкановски (25-1) выразил уверенность, что он доставит ряд проблем чемпиону в легком дивизионе Исламу Махачеву (23-1).

«Я могу создать ему много проблем, в то время как я беспокоюсь только об одной, — сказал Волкановски FreeStylebender. — Его габариты? Нет, об этом я особо не переживаю. Я имею ввиду его грепплинг. Очевидно, что он планирует делать. У него же гораздо больше причин для беспокойства.

Я не говорю, что он не умеет драться в стойке. Он очень расчетлив, терпелив. Но [в предстоящем поединке] у него будет много проблем, которые ему нужно решить, а мне нужно беспокоиться только об одной. Я готовлюсь, я делаю все, что нужно. В этом лагере мы вышли за рамки".

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте (Австралия). Турнир состоится 11 февраля.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
0
Читайте также
Олимпийский чемпион Сихарулидзе назвал, за счет чего Трусова может вернуться на высочайший уровень
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
В ДНР заявили о взятии под контроль трассы из Покровского в Угледар
Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина
Рогозин: робот «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Марлон Вера дал прогноз на бой Махачева и Волкановски
Волкановски в беде. Мы подсчитали — за последние шесть боев из-под Махачева встали только раз
Генри Сехудо рассказал, скажется ли отсутствие Хабиба на выступлении Махачева
Александр Волкановски: «Люди забывают, чего я достиг»
Волкановски прокомментировал отсутствие Хабиба в углу Махачева
Ислам Махачев: «Дагестан — лучшая республика в мире для тренировки борьбы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Адилов считает, что Александр Емельяненко неплохо продвинется в российском рестлинге

Раисов оштрафован на 30 процентов от гонорара перед ACA 151