Александр Волкановски: «Я создам Махачеву много проблем»

Чемпион полулегкого дивизиона UFC Александр Волкановски (25-1) выразил уверенность, что он доставит ряд проблем чемпиону в легком дивизионе Исламу Махачеву (23-1).

«Я могу создать ему много проблем, в то время как я беспокоюсь только об одной, — сказал Волкановски FreeStylebender. — Его габариты? Нет, об этом я особо не переживаю. Я имею ввиду его грепплинг. Очевидно, что он планирует делать. У него же гораздо больше причин для беспокойства.

Я не говорю, что он не умеет драться в стойке. Он очень расчетлив, терпелив. Но [в предстоящем поединке] у него будет много проблем, которые ему нужно решить, а мне нужно беспокоиться только об одной. Я готовлюсь, я делаю все, что нужно. В этом лагере мы вышли за рамки".

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте (Австралия). Турнир состоится 11 февраля.